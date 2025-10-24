Hulusi Akar Gaziantep'te: Valilik Ziyareti, MHP İl Başkanlığı ve Müze Turu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep Valiliği, MHP İl Başkanlığı ve Gaziantep Savunması Müzesi'ni ziyaret ederek sivil toplum temsilcileriyle görüştü.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 21:03
Akar, kentte resmi ziyaretler ve temaslarda bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te bir dizi ziyarette bulundu. Akar, ilk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Kemal Çeber ile bir araya gelen Akar, ziyaretinin devamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığına geçti. Burada TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ile sohbet etti ve partililerle buluştu.

Akar, kent ziyaretinin bir bölümünü de kültürel mekanlarda geçirdi; Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezdi. Ardından Özdemir Bey Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretler yaptı. Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezen Akar, Özdemir Bey Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

