Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye' Pazarlık Değil, Devletin İradesi

Hulusi Akar, Gaziantep'te 'Terörsüz Türkiye'nin pazarlık veya af olmadığını, devletin iradesiyle terörün sonlandırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 22:32
Gaziantep ziyaretinde mesajlar

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Gaziantep'te yürütülen çalışmaları anlattı ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin anlamını açıkladı.

Akar, Selimiye Mahallesi'nde şehit Enes Kaya ve İbrahim Halil Çetin'in ailelerini ziyaret etti. Ardından partisinin il başkanlığında düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda Akar, "Terörsüz Türkiye demek herhangi bir pazarlık demek değil, herhangi bir af değil. Herhangi bir 'al-ver' veya devletin iradesinden vazgeçmesi değildir." dedi.

Akar sözlerine şöyle devam etti: "Terörsüz Türkiye, terörün bitmesi için sahada 'ölürsem şehit kalırsam gazi' diyerek Mehmetçik çalışmalarını yaparken, diğer taraftan da masada konuşmak ve görüşmek suretiyle bunların terörden vazgeçmelerini sağlamaktır."

Devletin iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Akar, "Devlet, 'örgütü feshet, silahları bırak' dedi. Yaptılar mı? yapıyorlar. Burada tabi bazı sıkıntılar ve farklılıklar olabilir çünkü bitmesini istemeyenler var. Onlar çeşitli fitne, fesatla ortalığı bulandırmak ve bu sürecin engellenmesi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar."

Akar, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Komisyon çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bunu başaracağız ve 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtaracağız. Bunu yapacağız, etrafımızda çok ciddi riskler ve tehditler var. Burada hiçbir şekilde kimseye güvenmemiz mümkün değil. İsrail'i gördünüz, Filistin'i gördünüz. Orada Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, uluslararası hukuk ve NATO'nun gözü önünde, AB'nin gözü önünde kuvözdeki çocuklar, oksijen yok balık gibi çırpınıyorlar. Bunlar gerçekten yüzyılın ayıbı, alçaklığıdır."

Programın sonunda Akar, AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.

