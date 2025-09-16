Hulusi Akar: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan "Terörsüz Türkiye" Mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ankara'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında yaptığı temaslarda terörle mücadele ve toplumun birlikteliğine vurgu yaptı.

Ziyaretler ve talepler

Akar, Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafın Şaşmaz Oto Sanayi'ye itfaiye istasyonu ve polis karakolu yapılmasına ilişkin taleplerini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak iletti; Bakan'dan polis karakol inşası için söz aldı.

Daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Etimesgut şubesini ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret eden Akar, Meclis'te şehit yakınları ve gazilerin haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Terörle mücadele ve birlik vurgusu

"40 yıldan fazladır başımıza musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmak için analar ağlamasın, şehitler gelmesin diye gayretlerimizi sürdüreceğiz." diyen Akar, "Terörsüz Türkiye" hedefi için hem sahada hem masada çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Akar, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Burada bizim alttan almak gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Devletin ortaya koyduğu amaç çok açık ve net. Örgüt ve ilişkili örgütler kim varsa feshedilecek ve silahlarını bırakacak. İnşallah bunu başaracağız. 86 milyon tek yumruk tek yürek olarak güvenli bir şekilde yaşayacak."

Ayrıca Etimesgut'taki AK Parti İlçe Başkanlığı toplantısında konuşan Akar, "Önce kardeşliğimizi tahkim edeceğiz." diyerek 81 ildeki vatandaşlarla bir araya gelmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın önemini vurguladı.

Ülkenin birlik ve beraberlik içinde büyük ve güçlü olması gerektiğini vurgulayan Akar, hiç kimseyi ayırmadan birliğin sürdürüleceğini, fitneye ve fesada fırsat verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, tarih boyunca birlikte kazanılan zaferlere ve şehitliklerin mezar taşlarına atıfta bulunarak, "Bu vatanın korunması, milletin selameti için Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla yan yana yatıyorlar." ifadesini kullandı.

"Birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak suretiyle büyük ve güçlü Türkiye için yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Akar, burada esnafla sohbet etti.