Humus'ta Kimliği Belirsiz Savaş Uçakları Hava Saldırısı Düzenledi

Hava Saldırısı Humus'u Sarstı

Suriye’nin orta kesimindeki Humus ilinin batı kırsalında, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırıları gerçekleştirildi. AA'nın yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, hava araçları, yerel saatle 23.55 sularında Humus'un batı kırsalına üç ayrı saldırı düzenledi.

Hedefte İran Destekli Gruplar Vardı

Saldırılarda, Humus ile Tartus illeri arasında bulunan geçiş noktası konumundaki Abbudiye, Cirmaş ve Debbusiye beldelerine Iran destekli grupların askeri noktaları hedef alındı. Son günlerde bu noktalara askeri sevkiyat yapıldığı öğrenildi.

Ölüler ve Yaralılar Var

Saldırılarda birçok silahlı unsurun hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Hedef alınan noktaların stratejik önemi dikkat çekiyor.

Esed Rejimi'nin İddiaları

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, saldırının İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Rejimin açıklamalarına göre, Arida ve Debbusiye noktalarının hedef alındığı ileri sürülüyor. Ancak, İsrail cephesinden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Suriye Politikasında Devamlılık

Humus kentinde Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor. İsrail, Suriye'de 2011'den bu yana İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenlemekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.