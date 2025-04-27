Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atandı. Bu önemli gelişme, Ramallah'ta gerçekleştirilen İcra Komitesi toplantısında duyuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şeyh'i Devlet Başkan Yardımcılığı için aday gösterirken, İcra Komitesinin onayıyla birlikte Hüseyin eş-Şeyh resmi olarak bu göreve seçildi.

Şeyh, kendisini aday gösteren Başkan Abbas'a teşekkür etti. Öte yandan, FKÖ Merkez Konseyi tarafından 24 Nisan'da yapılan çevrim içi toplantıda, Başkan Yardımcılığı makamının ihdas edilmesi kararı alınmıştı.

Yeni olarak oluşturulan bu makam, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini bir arada kapsıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in, Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına getirildiği belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'ta yapılan İcra Komitesi toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkan Yardımcılığı görevi için Şeyh'i aday gösterdi. İcra Komitesinin de onaylamasıyla Şeyh, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı seçildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in, Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına getirildiği belirtildi. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'ta yapılan İcra Komitesi toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkan Yardımcılığı görevi için Şeyh'i aday gösterdi. İcra Komitesinin de onaylamasıyla Şeyh, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı seçildi.