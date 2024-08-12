Hüseyin Şansi, AK Parti Batman İl Başkanı Olarak Atandı

Yeni Atama: Hüseyin Şansi Batman İl Başkanı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Batman İl Başkanlığına Hüseyin Şansi'nin atandığını duyurdu.

Açıklama ve Teşekkür Mesajı

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Hüseyin Şansi'nin yeni il başkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sayın Abdullah Akif Gür'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi.