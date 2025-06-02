Hüseyin Vasıf Çınar, Vefatının 90. Yılında Anıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılı dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen bir programla anıldı. Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve çeşitli sendikaların temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, Çınar'ın mezarına çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından hayatı ve bakanlık dönemi üzerine konuşmalar yapıldı. Özçağdaş, bu konuşmasında eski milli eğitim bakanlarının ülkelerini savunan en büyük aydınlar arasında yer aldığını belirtti. "Vasıf Çınar ve arkadaşları, yüzyıllardır geriye gitmiş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun en sonunda işgale uğramasının ve çökmesinin nedenlerini analiz etmiş, aydınlanma ve hümanizma felsefesiyle buna bir cevap üretmiştir." şeklinde ifadeler kullandı.

Özçağdaş, Çınar, Mustafa Necati, Reşit Galip ve Hasan Ali Yücel gibi isimlerin, Cumhuriyet'in özünü, tam bağımsızlığı ve halkın egemenliğini eğitim üzerine inşa ettiklerini vurguladı. Karma eğitim sisteminin de Vasıf Çınar döneminde hayata geçtiğini belirten Özçağdaş, mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Özçağdaş, "Büyük bir devlet adamını anıyoruz bugün. Sekiz buçuk aylık bir bakanlık ama yüz yıla yetmiş bir vizyon." diyerek, bu isimlerin cumhuriyetin geleceğine olan katkılarına dikkat çekti. "Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır. Bu Cumhuriyet böyle evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ruhları şad olsun." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da Çınar'ı ve yol arkadaşlarını andı. "Dünyayla rekabet edecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacak genç bir nesil yetiştirmek için kafa yormuşlar, düşünmüşler, çalışmışlar, çabalamışlar. Çok da başarılı işler yapmışlar. Kendilerini tekrar rahmetle anıyoruz." sözlerini sarf etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı. Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (solda) ve bazı sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı. Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sol 2), CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf (solda) ve bazı sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.