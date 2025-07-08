Hüseyin Yayman'dan Terör ve Anayasa Açıklamaları

Yayman: Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın Temel Meselesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen Anadolu Sohbetleri etkinliğine katıldı ve burada terörsüz Türkiye süreci üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yayman, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli meselesidir." diyerek, Sayın Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki el sıkmasıyla başlayan sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğini belirtti.

Terörle Mücadelenin Ekonomik Maliyeti

Yayman, Türkiye'nin terörle mücadelesinin bugüne kadar yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyetle sonuçlandığını hatırlatarak, bu kaynağın başka alanlara yönlendirilmesi durumunda ülkenin kişi başına milli gelirinin 25 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Mevcut 1982 Anayasası'nın Türkiye'nin demokratikleşme yolunda yetersiz kaldığını vurgulayan Yayman, "Bu anayasanın darbe döneminde yazıldığını" belirterek, bireyi merkeze alan modern ve özgürlükçü bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekti.

Ayşe Barım ve Yargı Süreçleri

Gezi Parkı olayları çerçevesinde yargılanan Ayşe Barım'ın durumu hakkında da görüşlerini paylaşan Yayman, yargı süreçlerinin siyasi bir zemine çekilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir," dedi.

Dijital Medya ve Milli Güvenlik

Dijital medya üzerindeki tehditlere de dikkat çeken Yayman, dezenformasyon ve manipülasyonun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. "Bu bir medya meselesi değil, açık bir milli güvenlik konusudur," ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediyelere Yönelik Soruşturmalar

CHP'li belediyeler hakkındaki soruşturmalar ile ilgili de konuşan Yayman, sürecin yargı kurumlarının takibinde olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumun gündeminin ekonomik meseleler olduğunu da sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.