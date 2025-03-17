Husiler: ABD'nin Hava Saldırısı Hudeyde'deki Demir Fabrikasını Yıktı

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD'nin Hudeyde vilayetinin Bacil ilçesinde bulunan "El-Hubaşi" demir fabrikasına bir dizi hava saldırısı düzenleyerek fabrikanın tamamen yıkıldığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun verdiği son dakika haberi, ABD'nin saldırılarının fabrikanın yerle bir olmasına yol açtığını bildirdi. Ancak, bu saldırılarla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Husiler, daha önce 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını belirtmişti. Aksi takdirde, deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Yemen'e düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da geliştireceğini kaydetti. Gerginliğin tırmandığı bu dönemde, Husiler, saldırılara karşılık olarak kendi askeri tepkilerini de artıracaklarını ifade ettiler.

Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını belirterek, deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını söyledi. Ayrıca, Husiler, ABD ve İngiltere orduları tarafından düzenlenen hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin ise yaralandığını açıkladılar.