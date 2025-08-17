DOLAR
Husiler, Ben Gurion Havalimanı'nı 'Filistin-2' Hipersonik Füzeyle Hedef Aldı

Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını ve operasyonun başarılı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:53
Husi sözcüsü operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nı 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 'Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir askeri operasyon düzenledik.' ifadesini kullandı.

Seri, operasyonun başarıyla hedefine ulaştığını ve havalimanındaki uçuşların durmasına neden olduğunu belirterek, saldırı nedeniyle çok sayıda İsraillinin sığınaklara akın ettiğini kaydetti.

Husiler, bu saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediğini öne sürdükleri soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu bildirdi. Sözcü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya atıfla 'bu daha başlangıç' ifadeleriyle karşılık verdi.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'nın güneyinde, İran destekli Husiler tarafından kullanıldığı öne sürülen bir elektrik santralini vurduğunu duyurdu. İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, saldırının donanma tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Yemen basını da Sana'nın güneyindeki Haziz Elektrik Santrali yakınlarında sabah saatlerinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.

