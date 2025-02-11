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Husiler’den Netanyahu'ya uyarı: Gazze'de askeri karşılık vermeye hazırız

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunmamaları konusunda uyardı ve anında askeri karşılık vereceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:08
Husiler’den Netanyahu'ya uyarı: Gazze'de askeri karşılık vermeye hazırız

Husiler: Gazze'de Gerginliğe Anında Müdahale Edeceğiz

Yemen'deki Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze ŞeridiTel Aviv’e karşı anında askerî karşılık vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, “Suçlu Netanyahu’nun yeni bir saldırıya yönelmesinin kendi çıkarına olmadığını” vurguladı. Husi, “Parmağımız tetikte ve düşman İsrail'e karşı Gazze'de gerginliği tırmandırması halinde anında karşılık vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

ABD Desteği ve Savaş Riski

Gazze'de yeniden gerginliği tırmandırmaması konusunda İsrail'i uyaran Husi, aksi takdirde, “ABD desteğine bakılmaksızın savaş durumuna döneceğimizi” kaydetti. Husi, “ABD’nin desteği ne ölçekte olursa olsun, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını fark etmesi gerektiğini” dile getirdi.

ABD'nin Gazze Üzerindeki Planları ve Eleştiriler

Husilerin lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi “devralacakları” yönündeki açıklamalarına da tepki göstererek, “Amerikalılar Filistin halkını Gazze’den sürmeye çalışıyor” dedi. Husi, bu tavrın uluslararası alanda yaygın bir tepkiyle karşılandığını vurguladı.

Lübnan Üzerine Açıklamalar

Husi, Lübnan'daki duruma da değinerek, “İsrail'in son saldırılarda işgal ettiği Lübnan’ın güneyinden çekilme sürecini geciktirdiğini” ifade etti. Husi, “İsrail, Lübnan’a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatırsa biz de cevap vermeye hazırız” dedi.

Ateşkes Müzakereleri ve Hamas

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Hamas'ın bu kararı ise, arabulucu ülkelerin üzerine baskı kurma fırsatı yaratmak amacıyla duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, ateşkesin ikinci aşama müzakerelerinin askıya alındığını belirtti. İsrail, Hamas'tan önümüzdeki günlerde serbest bırakılması planlanan 9 sağ esiri teslim etmesini talep ediyor.

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