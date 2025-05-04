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Husiler İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı Vurdu

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na füzeyle saldırdı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:09
Husiler İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı Vurdu

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Havalimanını Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. Olay, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından doğrulandı.

Füze Saldırısı ve Son Gelişmeler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin merkezi bölgelerine düşen bir füze rapor edildiği açıklandı. Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu belirtildi. Ancak, Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği ifade edildi.

Devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki havaalanının saldırı nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırdı.

Husilerin Saldırı Politikası

Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Bu tür saldırılar, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail...

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail güvenlik güçleri, füzenin isabet ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail...

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail güvenlik güçleri, füzenin isabet ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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