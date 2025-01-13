Husiler, İsrail'deki Kritik Noktaları Hedef Aldıklarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'de önemli noktaları balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:09
Husiler, İsrail'deki Kritik Noktaları Hedef Aldıklarını Duyurdu

Husiler, İsrail'e Yönelik Saldırılara Devam Ediyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'de bulunan "hayati öneme sahip noktaları" balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki Yafa bölgesi'nin hipersonik "Filistin 2" füzesiyle vurulduğunu ve hava kuvvetlerinin aynı bölgeyi 4 İHA ile hedef aldığını belirtti.

Seri, operasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, "İki operasyonun hedeflerine başarıyla ulaştığını" iddia etti.

İsrail ordusu ise gün içinde yaptığı açıklamada, Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Husiler, İsrail'e yönelik düzenledikleri füze ve İHA saldırılarını sık sık tekrarlıyor.

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