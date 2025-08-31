Husiler: İsrail'e Karşı Askeri Saldırılar Artacak

Abdulmelik el-Husi'den sert tepki

Yemen'deki Husiler, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ile bazı bakanların öldürülmesinin ardından İsrail'e yönelik askeri harekatları artıracaklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, "Düşman İsrail, perşembe günü (28 Ağustos) Değişim ve İnşa Hükümetini hedef aldı. Saldırı, bir grup bakan ve devlet görevlisinin şehit edilmesiyle sonuçlandı." dedi.

Husi, Sana'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının sivil görevliler olduğuna dikkat çekti ve "Düşman İsrail'i hedef alan askeri eylemlerimiz, ister füzeler, ister insansız hava araçları, ister deniz ablukasıyla olsun sürekli, tutarlı ve giderek artan bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Husiler daha önce, 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlenen saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.