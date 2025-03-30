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Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:19
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

Husiler’den Saldırı Açıklaması

Yemen'deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Askeri Sözcü Açıklamada Bulundu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı görüntülü açıklamada, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Ben Gurion Havalimanı’nı “Zülfikar” balistik füzesiyle hedef aldığını duyurdu. Saldırının “başarılı bir şekilde” gerçekleştirildiğini belirten Seri, ABD saldırılarının Yemen'in Filistin halkına yönelik destek saldırılarının sürdürmesini engelleyemediğine dikkat çekti.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Yemen’den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiği öne sürüldü. Öte yandan, İsrail polisi Kudüs’ün batısında bazı bölgelere şarapnel parçaları düştüğüne dair ihbarlar aldığını açıkladı.

Can Kaybı ve Hasar Durumu

Olayla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi verilmediği ve maddi hasarın meydana gelmediği bildirildi.

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