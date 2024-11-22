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Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü’nü Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:14
Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü’nü Hedef Aldı

Husiler’den İsrail’e Hipersonik Balistik Füze Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu operasyonun detaylarını paylaştı.

Operasyonun Detayları

Husilerin gerçekleştirdiği bu operasyonu "nitelikli bir askeri operasyon" olarak nitelendiren Seri, balistik füzenin belirtilen hedefe doğrudan isabet ettiğini aktardı. Ayrıca, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini vurguladı.

İsrail’den Cevap Bekleniyor

Husilerin bu açıklamalarına karşılık olarak İsrail'den herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra, Husilerin eylemleri neticesinde, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve bu gemilere füzelerle saldırma eylemleri de gündeme gelmişti.

Deniz Ticaretine Yansımaları

Husilerin artan saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, bu durumun küresel deniz ticareti güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle, Refah Muhafızı Operasyonu adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurduklarını açıkladı. Bu operasyon, 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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