Husiler: Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin Durumu Belirsiz

İddialar ve resmi açıklamalar

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberine göre, 28 Ağustos Perşembe günü başkent Sana'ya düzenlenen saldırının ardından, Husilere bağlı hükümetteki Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ile Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin hayatta olup olmadıklarına ilişkin durumun belirsiz olduğu bildirildi.

Haberde, söz konusu iki yetkilinin saldırıda yaralandıklarının tahmin edildiği ancak kesin bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Husilerin açıklamaları ve takip

Husiler daha önce saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, İsrail'den intikam alınacağı sözünü verdi.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıdan bazı kişilerin yaralı kurtulduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, Atıfi ve Gamari'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.