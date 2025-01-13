Husiler, USS Harry Truman'ı Kızıldeniz'de 5 Kez Hedef Aldı

Husiler, Kızıldeniz'de USS Harry Truman'ı Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de amerikan USS Harry Truman uçak gemisini son bir ayda 5 kez hedef aldıklarını duyurdu. Husilere ait 26sep.net sitesinde yayımlanan habere göre, son saldırı, 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu tarih, ABD ile İngiltere'nin hava saldırılarının yıl dönümü arifesi olmuştur.

Husilerin Açıklamaları

Husiler, yaptıkları açıklamada, "Gazze’ye destek operasyonlarının, düşman cephesinin tüm taraflarının kabul ettiği başarısızlık ve acizlik ortamında daha fazla sürprize açık olduğu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleştirilen bu beşinci saldırı, ABD caydırıcılığının çöküş hikayesini özetliyor ve Yemen destek cephesinin sadece bir yıl içerisinde Gazze için askeri ve jeopolitik dengelerdeki büyük stratejik devrimi açığa çıkartıyor" şeklinde değerlendirme yaptılar.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Yemen açıklarında İsrailli şirkete ait ticari gemilere el koymakta ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemektedir. Husilerin bu eylemleri sonrasında, birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştır.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle, 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrol bölgelerine yönelik saldırıları üzerine, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.