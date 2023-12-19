Husilerden Kızıldeniz mesajı var: Durmayacağız!

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed El Bukhaiti, Amerika'nın dünya genelindeki hareketlilik çabalarına rağmen askeri operasyonlarının durmayacağını belirtti. El Bukhaiti, Gazze'deki soykırım suçları ve kuşatma devam ettiği sürece, kendilerine ne pahasına olursa olsun mücadele edeceklerini söyledi. El Bukhaiti, savaşlarının ahlaki olduğunu ve dünyadaki mağdurları savunmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan saldırılara karşı çok uluslu bir görev gücü kuracağını açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, "Refah Muhafızları Operasyonu" adı verilen görev gücü, güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yaşanan güvenlik sorunlarına ortak bir çözüm bulmak ve tüm ülkelerin seyrüsefer özgürlüğünü, bölgesel güvenlik ve refahı korumak için Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya gibi birçok ülkeyi bir araya getiriyor.