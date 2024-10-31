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Husilerin Deniz Operasyonları: 202 Gemiyi Hedef Aldıklarını Açıkladılar

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana 202 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Hedefler arasında İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemiler var.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:14
Husilerin Deniz Operasyonları: 202 Gemiyi Hedef Aldıklarını Açıkladılar

Husilerin Gemi Hedefleri

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten beri İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı toplam 202 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Bu bilgi, Husilere ait El-Mesira televizyonu aracılığıyla duyuruldu.

Husi'nin Açıklamaları

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, "İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı gemilere yönelik Yemen cephesindeki deniz operasyonlarımız, Kızıldeniz'deki faaliyetlerin azaldığı dönemde bile sürüyor," ifadelerini kullandı.

Son Gelişmeler

Son haftada, Husi, Sokotra Adası'nın doğusunda bu ülkelere bağlı 4 gemiye saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti fakat konuya dair daha fazla detay vermekten kaçındı. Husi, 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze'ye destek amaçlı eylemlerinin başlangıcından itibaren hedef aldıkları gemi sayısının 202'ye ulaştığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Tepkiler

ABD, İngiltere ve İsrail yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, Yemen'deki Husilerin eylemleri sonrasında birçok denizcilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldığı kaydedildi.

Kızıldeniz'de Güvenlik Endişeleri

ABD, bu gelişmeler üzerine 18 Aralık 2023 tarihinde, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli çok uluslu bir deniz görev gücü kurulacağını duyurdu. Ayrıca, Husilerin, ABD ve İngiltere'ye ait tüm gemilere saldırı gerçekleştireceğini ilan etmesi, bölgedeki gerilimi artırmış durumda.

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