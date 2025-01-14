Husilerin Füzesi İsrail Yerleşimine Düştü

Yemen'deki Husiler tarafından atılan füze, İsrail'in işgal altındaki bölgelerinde bir yerleşime isabet etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:33
Husilerin Füzesi İsrail Yerleşimine Düştü

Yemen'den Atılan Füze, İsrail Yerleşimini Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrail yerleşiminde bir evin çatısına isabet etti.

İsrail Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece Husilerin İsrail'e fırlattığı füzenin parçaları Mevo Beitar adlı yasa dışı yerleşime düşmüştür. Bu durum, bölgedeki gerginliği bir kat daha artırdı.

İsrail Ordusu ayrıca, Yemen'den atılan bu füze ile ilgili olarak önleme girişiminde bulunduğunu belirtmiştir. Olay sonrası Haaretz gazetesinin haberine göre, füzeden kaynaklanan alarm durumları İsrail'in orta kesimleri ve Tel Aviv'de sirenlerin devreye girmesine neden oldu.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Israel Savunma Bakanlığı'nı "Filistin 2" adlı süpersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştur.

İsrail Acil Yardım Servisi Magen David Adom'dan alınan bilgilere göre, sığınağa kaçarken 11 kişi hafif yaralanmış ve 4 kişi panik atak geçirmiştir. Bu olay, bölgede yaşanan şiddet olaylarının ve gerilimlerin bir sonucudur.

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