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Husilerin Gelişmiş Askeri Gücü

Husilerin lideri, gelişmiş askeri silahlara ve füze gücüne sahip olduklarını ifade etti, Kızıldeniz'deki gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:39
Husilerin Gelişmiş Askeri Gücü

Husilerin Askeri Kapasitesi Üzerine Açıklamalar

Yemen'de İran destekli Husi hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, Gelişmiş Askeri Silahlar konusundaki iddialarını güçlendirerek, birçok ülkede bulunmayan askeri yeteneklere sahip olduklarını duyurdu. Husi, bu yeteneklerin başında füze gücünün geldiğini vurguladı.

10. Yıl Dönümünde Mücadele Vurgusu

Husi, başkent Sana'nın ele geçirilmesinin 10'uncu yıl dönümünde yaptığı televizyon konuşmasında, Yemen'in sahip olduğu deniz gücü, insansız hava araçları (İHA) ve karada güçlenme çabalarının, önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti. Füze gücünün, Yemen halkının düşmanlarına karşı elindeki en etkili askeri araç olduğunu ifade etti.

Mücadele ve Hedefler

ABD'ye ait bir MQ-9 tipi SİHA'nın düşürülmesiyle elde edilen zafer, Husi tarafından düşmanlarla olan mücadelede kaydedilen önemli bir başarı olarak nitelendirildi.

İsrail ile Lübnan İlişkileri

Lübnan'daki gelişmelere de değinen Husi, İsrail'in Hizbullah ve Lübnan halkına yönelik saldırılarının, ümmet üzerinde bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'deki Gerginlik

31 Ekim 2023'ten itibaren, Husi güçleri İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık olarak, Yemen açıklarında belirli ticari gemilere el koymayı ve üzerlerine insansız hava araçları ile füze saldırıları düzenlemeyi sürdürdü. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına neden oldu.

Uluslararası Tepkiler ve Güvenlik Önlemleri

ABD, Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu operasyon, Kızıldeniz'deki ticari güvenliği koruma amacını taşıyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) de seyrüsefer güvenliği için Aspides misyonunu başlattı. Bu misyon çerçevesinde İtalya, taktik komutayı üstlendi.

Küresel Ticaret ve Süveyş Kanalı

Küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Bu durum, deniz ticaretindeki güvenlik meselelerini daha da kritik hale getiriyor.

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