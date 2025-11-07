Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi

Konya Hüyük'te Hüyük Devlet Hastanesi ekipleri, evde sağlık hizmeti verilen yaşlılar adına 'Yaş alan çınarlarımız için, geleceğe nefes oluyoruz' mottosuyla fidan dikti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:00
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi

Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi

Hüyük Devlet Hastanesi ekipleri yaşlılar adına fidan dikti

Konya'nın Hüyük ilçesinde Hüyük Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri görevlileri, evde sağlık hizmetinden yararlanan yaşlı hastalar adına fidan dikme etkinliği düzenledi.

Etkinlik, "Yaş alan çınarlarımız için, geleceğe nefes oluyoruz" mottosuyla gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri önce hizmet verilen yaşlıları evlerinde ziyaret etti; ardından her hastanın evinin bahçesine fidan dikildi.

Bazı yaşlılar, sağlık görevlilerinin yardımıyla bahçeye çıkarılarak kendi elleriyle fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sırasında sağlık çalışanlarına refakat eden Mutlu Mahallesi Muhtarı ve hasta yakını Muhittin Sedefçi, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Mehmet Kendir, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında kurum olarak anlamlı bir girişimde bulunmak istediklerini belirtti. Dr.Mehmet Kendir şöyle dedi:

"Evde sağlık hizmeti verdiğimiz kıymetli büyüklerimiz; yılların tecrübesiyle, bilgeliğiyle ve varlığıyla bizlere yol gösteren yaş alan çınarlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak adına bahçelerine fidan dikiyoruz. Diktiğimiz her fidan, saygımızın, vefamızın ve kuşaklar arası gönül köprümüzün sembolüdür"

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN İSTİFADE EDEN YAŞLI HASTALAR ADINA SAĞLIK...

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN İSTİFADE EDEN YAŞLI HASTALAR ADINA SAĞLIK ÇALIŞANLARI TARAFINDAN FİDAN DİKİLDİ.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE EVDE SAĞLIK HİZMETİNDEN İSTİFADE EDEN YAŞLI HASTALAR ADINA SAĞLIK...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı