Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi

Hüyük Devlet Hastanesi ekipleri yaşlılar adına fidan dikti

Konya'nın Hüyük ilçesinde Hüyük Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri görevlileri, evde sağlık hizmetinden yararlanan yaşlı hastalar adına fidan dikme etkinliği düzenledi.

Etkinlik, "Yaş alan çınarlarımız için, geleceğe nefes oluyoruz" mottosuyla gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri önce hizmet verilen yaşlıları evlerinde ziyaret etti; ardından her hastanın evinin bahçesine fidan dikildi.

Bazı yaşlılar, sağlık görevlilerinin yardımıyla bahçeye çıkarılarak kendi elleriyle fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik sırasında sağlık çalışanlarına refakat eden Mutlu Mahallesi Muhtarı ve hasta yakını Muhittin Sedefçi, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Mehmet Kendir, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında kurum olarak anlamlı bir girişimde bulunmak istediklerini belirtti. Dr.Mehmet Kendir şöyle dedi:

"Evde sağlık hizmeti verdiğimiz kıymetli büyüklerimiz; yılların tecrübesiyle, bilgeliğiyle ve varlığıyla bizlere yol gösteren yaş alan çınarlarımızdır. Onların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmak adına bahçelerine fidan dikiyoruz. Diktiğimiz her fidan, saygımızın, vefamızın ve kuşaklar arası gönül köprümüzün sembolüdür"

