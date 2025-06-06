Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor

Ankara'daki Huzurevi Sakinleri Bayram Coşkusunu Yaşıyor

Ankara'da bulunan 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 106 yaşındaki Halil İbrahim Gökoğlu gibi huzurevi sakinleri, Kurban Bayramı'nı çocukluk dönemlerindeki bayramlara özlemle geçiriyor. Yaşlılar, bayram dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla ve birbirleriyle bayramlaşarak geçmiş anılarını tazeliyorlar.

Geçmişteki Bayramların Nostaljisi

Emekli öğretmen Gönül Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, burada düzenlenen programda arkadaşlarıyla bayramlaştıklarını ifade etti. Uzaktaki çocuklarıyla telefonla bayramlaştığını vurgulayan Şimşek, yakınlarının kendisini sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Huzurevi sakini Cemil Gürkan da 5 yıldır burada yaşadığını ve huzurevindeki arkadaşlarıyla adeta bir aile ortamı oluşturduklarını kaydetti. Gürkan, “7 çocuğum var. Onlarla güzel bayramlar geçirdik ama burada da güzel bayramlar geçiriyoruz,” diye konuştu.

Büyüklerin Değeri ve Gençlere Mesajlar

Huzurevinin en eski sakinlerinden olan 106 yaşındaki Halil İbrahim Gökoğlu, çocukluk dönemindeki bayramların çok özel olduğunu belirtiyor. Özellikle İstanbul'da geçirdiği zamanları anlatan Gökoğlu, “Çocukluk devremizin bayramları bambaşkaydı,” şeklinde ifadeler kullanarak, o günleri özlemle andı. Bayramların büyükleri ziyaret etmenin önemine değinen Gökoğlu, “Yaşlanmak, hayattan kopmak demek değil,” diyerek gençlere önemli mesajlar verdi.

Emel Çetin ise bir yıl önce huzurevine geldiğini ve bayram coşkusunun sadece çocuklukta yaşandığını vurguladı. Büyüklerini ziyarete gitmek yerine tatile çıkmanın yanlış bir seçim olduğunu belirten Çetin, bu özel günlerde ailelerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Aile Bağlarının Gücü

Emekli öğretmen Nurten Ünal, ailesinin kendisini ziyaret ettiğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek 8 yıldır huzurevinde güzel zaman geçirdiğini söyledi. Huzurevindeki annesini ziyaret eden Ünver Ünal da, “Anne ve babalarımız başımızın tacı. Yalnız bırakmak kesinlikle olmaz,” diyerek aile bağlarının önemine değindi.

Ünal, huzurevlerinin yanlış bir şekilde değerlendirildiğini düşündüğünü ve “Burada daha rahatlar. Çünkü annem kendi işini görüp, sohbet ediyor. Bu tür merkezler, onların mutluluk kaynağı olmalı,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, bayram dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla ve birbirleriyle bayramlaştı.

Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, bayram dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla ve birbirleriyle bayramlaştı.