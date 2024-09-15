Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel İle Otomotiv Sektörünün Geleceği

Murat Berkel, Türkiye otomotiv pazarının büyüme trendine dair öngörülerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:01
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel İle Otomotiv Sektörünün Geleceği

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Otomotiv Sektörünü Değerlendirdi

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'nin otomotiv pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Berkel, "Bu trend böyle devam ederse, yıl sonu itibarıyla otomotiv pazarının 1 milyon 100 bine ulaşmasını bekliyorum," dedi.

Yeni Santa Fe Hedefleri

İzmir'deki yeni Santa Fe’nin tanıtım toplantısında konuşan Berkel, SUV segmentinde bu aracı en üstte konumlandırdıklarını ifade ederek,"Bu yıl için 500, gelecek yıl içinse 1000 adet Santa Fe satmayı hedefliyoruz," şeklinde bilgi verdi.

Pazar Performansı ve Satış Trendleri

Bu yılın başından itibaren Türkiye'de 762 bin 152 adet aracın satıldığını hatırlatan Berkel, "Geçen yıl da benzer rakamlarla 760 bin civarında araç satıldı. Yeni regülasyonların etkisiyle kampanyalar arttı, bu da piyasayı hareketlendirdi," dedi. Satışların yüzde 22'sinin kredili alımlarla gerçekleştirildiğini ifade ederek, yüksek taşıt kredisi faiz oranlarının etkisini kaygıyla değerlendirdi.

Elektrikli Araçlara Yüksek Hedefler

Berkel ayrıca, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına dair de hedeflerini vurgulayarak, "Türkiye'de şu an 3 tam elektrikli model sunuyoruz. Geçen ay 602 elektrikli araç sattık ve pazar payımız yaklaşık yüzde 10'a ulaştı," dedi.

Yerli Üretimin Gücü

Markalarının tarihçesine değinen Berkel, "Yerli üretimin gücünü arkamızda her zaman hissettik. 38 bin 500 araç sattık, bunlardan 23 bini yerli üretimdir," diyerek yerli üretim avantajına dikkat çekti. Berkel, Çinli markalarla rekabette endişe duymadıklarını, ancak fiyat agresifliğinin farkında olduklarını da sözlerine ekledi.

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