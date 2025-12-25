DOLAR
Hz. Mevlâna 752. Vuslat Yıldönümü Ege Üniversitesi'nde Anıldı

Hz. Mevlâna'nın 752. vuslat yıldönümü, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikîsi Konservatuvarı'nın düzenlediği Mevlevî Âyini ve Semâ Mukâbelesi ile anıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:32
Acemaşîrân Mevlevî Âyini ve Semâ Mukâbelesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikîsi Konservatuvarı tarafından düzenlenen anma programı, Hz. Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü Anma Programı-Acemaşîrân Mevlevî Âyini ve Semâ Mukâbelesi adıyla gerçekleştirildi.

Tören, EÜ Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonunda yapıldı. Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Kaşif Demiröz ve Öğr. Gör. Halil İbrahim Yüksel üstlendi; Genel Sanat Yönetmenliğini Dr. Ufuk Demirbaş yürüttü. Programa Devlet Türk Musikîsi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan programda yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'İslam tasavvuf geleneğinde 'Şeb-i Arûs' (Düğün Gecesi) olarak adlandırılan bu anlamlı gece; Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatını, ayrılık değil kavuşma ve ilahi aşkla bütünleşme anlayışıyla ele alan derin bir manevi yolculuğu temsil etmektedir. Mevlevî Âyini ve Semâ Mukâbelesi eşliğinde icra edilen programda, musikî ve hareket bir bütün olarak insanın içsel arınma ve hakikate yöneliş sürecini sembolize etmiştir.'

Alaskan ayrıca, koordinatörler ve Genel Sanat Yönetmeni başta olmak üzere etkinliğe emek veren tüm öğretim elemanlarına, öğrencilere ve katılan misafirlere teşekkür etti.

