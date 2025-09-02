DOLAR
İBB 150 Plakadan 24'ünü Sattı: Uygulama Bazlı Taksiler 4,7–5,06 Milyon TL'ye Alıcı Buldu

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:41
İBB 150 Uygulama Bazlı Taksi Plakasından 24'ünü Sattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" projesinin ikinci etabında ihaleye çıkardığı 150 taksi plakasından 24'ünün satışını gerçekleştirdi.

İhale Detayları

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ihaleye 30 istekli başvurdu; bunlardan 27 kişi kapalı teklif sundu. Evrak kontrolünün ardından 27 başvuru geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede satılan plakaların fiyatları 4 milyon 700 bin TL ile 5 milyon 60 bin TL arasında değişti. Plaka kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlandırıldı.

Yeni Nesil Taksiler ve İşletme Modeli

Plaka kullanım hakkı verilen yeni taksiler, yoldan yolcu almayacak; uygulamalar üzerinden yolcu taşıyacak ve diğer taksilerden ayırt edilebilmeleri için özel tasarımlarla hizmet verecek.

İBB Yetkilisinin Değerlendirmesi

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, iki ihalede yaklaşık 30 plakanın satıldığını belirtti ve şunları söyledi: "İlk defa yeni nesil bir taksiciye geçiyoruz. Durak yok, yoldan yolcu alma yok. Şimdi taksici esnafının bildiği, alışık olduğu bir şey değil. İlk defa bu yönteme geçtiğimiz için taksici esnafı, 'Bir durayım, gözleyeyim' diye bakıyor. Diğer arkadaşlarının bu plakaları alıp işletmekten memnuniyet duyduklarını gören ihaleye katılıyor. Dolayısıyla biz onu az, çok diye değerlendirmiyoruz. Zaten stratejik planımızın içerisinde hepsini, her an, hemen satmayacağımızı da biliyoruz. Peyderpey başvurular artıyor."

Önceki İhale

İBB, 12 Haziran'da ilk etapta ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unu satmıştı. Bu satışlardan 4 tanesinin sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildiği bildirilmişti.

