İBB Başkan adayı Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: "30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor ama verdiği sözleri hatırlamıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TGRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatleri hatırlamadığını söylemesine tepki gösterdi. Kurum, bir yöneticinin verdiği sözleri tutmasının önemli olduğunu belirtti ve İstanbul'un hizmetlerden yoksun bırakıldığını ifade etti.

Kurum, 5 yıllık bakanlık döneminde 81 ile hizmet götürdüğünü ve afetzedelere verdiği tüm sözleri tuttuğunu vurguladı. İstanbul için hazırladığı projeleri hayata geçireceğini söyleyen Kurum, şehrin yaşanabilirliğinin azaldığını ve İstanbulluların çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2019'daki vaatlerini hatırlamadığını eleştiren Kurum, İmamoğlu'nun 30 yıl öncesine ait konuları hatırladığını ancak 5 yıl önce verdiği sözleri hatırlamadığını ifade etti. İstanbul'un sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbulluların hizmet beklediğini ve bir yöneticinin verdiği sözleri tutmasının önemli olduğunu belirtti. Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve vaat ettikleri projeleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Sayın Erdoğan’ı nasıl bir lider olarak görüyorsunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt vermişti. İmamoğlu, Erdoğan'ı Türkiye'nin son 30 yılına damga vurmuş önemli bir siyasetçi olarak tanımladı. Ancak fikirlerinin büyük oranda ters olduğunu belirtti. İmamoğlu, ilginç bir anekdot da paylaşarak, kendisinin 23-24 yaşlarındayken lokantasına geldiğini ve köfte yediğini söyledi. Ancak kendisinin parasını almadığını ve Erdoğan'ın ödemesini de hayatı boyunca gerçekleştiremeyeceğini ifade etti.