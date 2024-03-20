İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını kamuoyu ile paylaştı

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adaylarından da mal varlığı beyanları gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok’tan sonra bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, detaylı bir şekilde mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un detaylı bir şekilde paylaşmış olduğu mal varlığı bildiriminde Ankara Çankaya’da, Ankara Altındağ’da ve İstanbul Kağıthane’de birer evi olduğu görülüyor. Paylaşımda, Ankara Çankaya’daki evin tapusunun Murat Kurum adına olduğu görülürken, Ankara Altındağ ve İstanbul Kağıthane’deki evler ise Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum adına kayıtlı.

Murat Kurum’a ait mal beyanında bu 3 konutun yanı sıra 1 araç, 4 mücevher ve 3 silah olduğu görülmekte.



