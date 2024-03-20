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İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını kamuoyu ile paylaştı

AKP’nin İBB adayı olan Murat Kurum, kendisine ait olan mal varlığını kamuoyu ile paylaştı. Daha önce 2 eve sahip olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum’un detaylı olarak paylaştığı mal varlığı bildirisinde ise üç eve sahip olduğu görülüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:02
İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını kamuoyu ile paylaştı

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adaylarından da mal varlığı beyanları gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok’tan sonra bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, detaylı bir şekilde mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum’un detaylı bir şekilde paylaşmış olduğu mal varlığı bildiriminde Ankara Çankaya’da, Ankara Altındağ’da ve İstanbul Kağıthane’de birer evi olduğu görülüyor. Paylaşımda, Ankara Çankaya’daki evin tapusunun Murat Kurum adına olduğu görülürken, Ankara Altındağ ve İstanbul Kağıthane’deki evler ise Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum adına kayıtlı.

Murat Kurum’a ait mal beyanında bu 3 konutun yanı sıra 1 araç, 4 mücevher ve 3 silah olduğu görülmekte.

Murat Kurum mal bildirimi

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