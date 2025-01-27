İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, belirli soruşturma ve davalarda görevli bir bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bugünkü basın toplantısında, bazı soruşturmaya dahil olan bilirkişiyi, şüphelilerin lehine karar vermesi amacıyla hedef göstermesi üzerine harekete geçti.

Başsavcılığın Açıklamaları

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurdu. Bu gelişme, İmamoğlu'nun açıkladığı sözlerin, adli süreci etkileyebileceği endişesi ile tetiklendi.

Ayrıca, başsavcılık yazılı ve görsel medyada benzer söylemlerde bulunanların tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat vererek, gerekli soruşturmanın yapılmasını istedi.