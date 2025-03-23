İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklama kararıyla gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:11
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçin Tutuklama Kararı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığına dair kararını açıkladı. Karar, şüpheli İmamoğlu'nun yanında çalışan iki kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtiyor.

Yolsuzluk Suçlamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet" gibi bir dizi suçlamayla soruşturmalar yürütüyor. Öne çıkan suçlamalar arasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan hukuka aykırı faaliyetler de bulunuyor.

Hakimlik Kararı ve Detaylar

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair kararının gerekçesinde, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS incelemeleri ve bu süreçte elde edilen vergi inceleme raporlarına gönderme yapıldı. İlgili belgeler ve açıklamalar ile İmamoğlu'nun yönetimi altındaki belediye iştiraklerinde yapılan usulsüzlüklerin ciddi boyutlarda olduğu ortaya kondu.

Usulsüz İhaleler ve Rüşvet İddiaları

Kararda, İmamoğlu'nun liderliğindeki birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler düzenlendiği ve bu süreçte rüşvet ve dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Medya AŞ ve Kültür AŞ gibi yapılar üzerinden yürütülen ihalelerle birlikte, kamu kurumu zararına dolandırıcılığın yaşandığı ifade edildi.

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü

Kararın detaylarında, Ekrem İmamoğlu ve yönetimi altındaki yapının, organize bir suç örgütü gibi hareket ettiği ve bu faaliyetlerin hiyerarşik bir yapı ile sürdürdüğü ortaya konuldu. Özellikle siyasi ve iş dünyasındaki ilişkilerin bu yapı içerisinde sıkı bir şekilde örüldüğü vurgulandı.

Hukuksal Süreç ve Gelecek

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte devam eden soruşturmanın, diğer şüphelileri ve İBB'nin yönetimindeki yolsuzlukları kapsamlı bir şekilde irdeleyeceği düşünülüyor. Savcılık ve mahkeme süreçlerinin nasıl gelişeceği ise merak ediliyor.

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