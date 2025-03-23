İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer 7 şüpheli hakkında ise "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da soruşturmalar devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılıkta ifade verdiler. İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından dolayı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Terör soruşturması çerçevesinde ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiler.