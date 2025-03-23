İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Başladı

Ekrem İmamoğlu Hakimlikteki Sorgusuna Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakimlikte sorgulanmaya başlandı. İmamoğlu, sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yargı önüne çıkarıldı.

Soruşturmanın Kapsamı

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Ayrıca, İmamoğlu ve diğer bazı şüpheliler hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçuyla ilgili soruşturmalar da sürdürülüyor.

Sorgu Süreci ve Aile Ziyareti

İmamoğlu'nun kimlik tespiti yapıldıktan sonra, yolsuzluk ve terör suçlamaları çerçevesinde hakimlik sorgusuna başlandı. Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun eşi Dilek ve oğlu Selim İmamoğlu da Saraçhane’deki İBB binasından adliyeye yeniden geldi.

Adalet Beklentisi

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sürecin sona erene kadar adliyede olacağız” dedi. Ayrıca, mahkemeyi parti adına kendisinin takip edeceğini belirtirken, ailesinin de sürece dair gelişmeleri izleyeceğini vurguladı. Mansur Yavaş ise, “Adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP'li bazı milletvekilleri, hakimlik katında bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (ortada) ve oğlu Selim İmamoğlu'yla (sağda) Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (ortada) ve oğlu Selim İmamoğlu'yla (sağda) Saraçhane'deki İBB binasından yeniden adliyeye geldi.