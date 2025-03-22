İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Terör Soruşturmasındaki İfadesi Tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terör Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinde sürdürülen terör soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla inceleme başlatmıştı.

Bu çerçevede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliye PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlaması yöneltiliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, savcılıkla yaklaşık 1 saat süren bir ifade görüşmesi gerçekleştirdi.