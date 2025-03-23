İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ciddî maddeleri kapsamaktadır.

Bu bağlamda, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil olmak üzere 7 şüpheli hakkında ise "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla da soruşturma sürmektedir.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri sona ermenin ardından, hâkimlik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin sorgu süreçleri ise devam etmektedir.