İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 Şüpheli Tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında İmamoğlu ile birlikte 51 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terörle ilgili soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplamda 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çağlayan'da ifadeleri alınan şüphelilerin, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi. İşlemleri tamamlanan bu kişilerin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak cezaevine gönderilmesi, dikkat çekti.

Bu tutuklamalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarının yanı sıra, terör bağlantılı davaların da seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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