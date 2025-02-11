İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'daki Kriz Yönetimine Katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da Çalışmaları İnceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’ndaki çalışmaları yakından takip etti. İmamoğlu, buradaki uzmanlardan detaylı bilgi alarak, şehirdeki kriz yönetimi için yapılan hazırlıkları gözlemledi.

AKOM'da Yoğun Çalışma Süreci

İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, İmamoğlu, dün akşam 20.00 itibarıyla alarm durumundaki AKOM'un yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurguladı. 22 birim temsilcisi'nin anbean İstanbul'un ihtiyaçlarını takip ettiğini ve vatandaşların sağlıklı bir gün geçirmesi için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Yağışlar Devam Edecek

İmamoğlu, gün boyunca devam eden yağışların düşük sıcaklıklarla birleştiğini belirtti. Meteoroloji uzmanlarının öngörülerine göre, “Yarın yağışlar sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası ve batı bölgelerinde, öğle saatlerinde ise doğu bölgelerine kayarak devam edecektir” dedi.

İBB’nin Hazırlıkları ve Tavsiyeler

İmamoğlu, hava durumunun perşembeden itibaren mevsim normallerine döneceğini ve kar yağışlarının sona ereceğini ifade etti. Cuma günü İstanbul'da güneşin görülme ihtimalinin yüksek olduğu bilgisini verdi. İBB'nin 11 bin 916 personeli ve 3 bin 375 aracıyla görevde olduğunu aktaran İmamoğlu, 10-11 Şubat tarihleri arasında toplamda 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldığını açıkladı.

Toplu Taşıma Önerisi

İmamoğlu, vatandaşlardan mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Ayrıca, kar yağışının tarım alanlarını besleyeceği ve barajlardaki doluluk oranını artıracağına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 2), kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 2), kentte yaşanan olumsuz hava koşullarına karşı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yürütülen çalışmaları takip etti.