İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alındı: İki Ayrı Soruşturma Devam Ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamalara göre, CHP'deki 'para sayma' görüntüleri ile ilgili soruşturmada tanıkların ifadesi doğrultusunda İmamoğlu'nun suçlamalarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Suçlamaların Detayları

Açıklamada, İmamoğlu'nun iş adamlarından haksız kazanç elde etmek için baskı yaptığı, 'gizli kasa' olarak tabir edilen sivil kişileri kullanarak para aklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde oluşturduğu suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla İBB'nin birimlerinde ve iştiraklerinde usulsüz ihale yaptığı belirtilerek, çeşitli suçlamalar sıralandı.

İkinci Soruşturma Başlatıldı

Daha sonraki bir açıklamada, İmamoğlu ile birlikte 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, İstanbul genelinde operasyon düzenleyerek toplam 79 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltında Olan Şüpheliler

Gözaltına alındıkları bildirilen şahıslar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi önemli isimler yer alıyor. Gözaltına alınan 87 kişinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Sağlık Kontrolleri ve İşlemler

İmamoğlu ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyet işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Ayrıca, şüphelilerin sağlık muayenelerinin emniyet içinde yapılmadığı ve hastanelerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturmaların devam ettiği ve gözaltına alınanların sayısının 87'ye yükseldiği biliniyor. Emniyet güçleri, 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.