İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar ve Buzlanma Uyarısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları kar ve buzlanma konusunda uyararak toplu taşıma kullanmalarını önerdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:02
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kar ve Buzlanma Uyarısı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikelerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İmamoğlu, cumartesi gecesi'nin en sert soğukların görüleceği gece olduğunu belirterek, insanların mümkün olduğunca yola çıkmamalarını ve toplu taşımayı tercih etmelerini tavsiye etti.

Kar Yağışına Rağmen Düşük Trafik Yoğunluğu

İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde rüzgarın artışıyla kar yağışının yeniden başlayacağı tahmin edilmekte. Bu vesileyle, vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını ve mümkünse dışarı çıkmamalarını öneriyoruz,” ifadesini kullandı. Toplu taşıma kullanımını artırma hedefiyle, İETT ve metrobüs seferlerinin oranlarının sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4 artırıldığını sözlerine ekledi.

Kapalı Alan Bulunmuyor

İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verilmesi kararını desteklediklerini belirterek, “Şu an itibarıyla İstanbul’da kapalı hiçbir yerimiz yok. 4 bin 140 kilometrelik alanda, 13 bin 115 personel ile çalışmalarımız sürüyor,” dedi. Üçüncü köprü yolunun dahil olduğu diğer alanlarda da trafikte herhangi bir tıkanıklık yaşanmadığını vurguladı.

Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

İmamoğlu, yarın sabah saatlerinde yoğun kar yağışının beklediğini, bu nedenle de buzlanma olaylarının yaşanabileceğini ifade etti. “Cumartesi gecesi, yani bugünü yarına bağlayan gecede, en sert soğukların yaşanması bekleniyor. Bu bilgiler ışığında lütfen tedbirli bir şekilde hareket ediniz,” diyerek vatandaşları bir kez daha uyarmış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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