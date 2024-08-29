Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Metrobüs Kazasına İlişkin Açıklamalar

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'deki metrobüs kazası hakkında sürücü hatası olduğunu belirtti ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:06
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Metrobüs Kazasına İlişkin Açıklamalar

İBB Başkanı'nın Kazaya İlişkin Değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kaza Nedenine Yönelik İlk İzlenimler

Küçükçekmece'de meydana gelen ve iki metrobüsün çarpıştığı kaza sonrasında İmamoğlu, "Görüntüler geldi, bu bir sürücü hatasına benziyor. Arkadaşlar konumlarına bakarak hızlıca incelemeler yapacaklar." şeklinde konuştu.

Yaşamını Yitiren Vatandaş İçin Taziye

İmamoğlu, kazada hayatını kaybeden vatandaş için de taziye dileklerini ileterek, "Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İner inmez hastaneye gidip yaralıların durumunu kontrol edeceğim. Başımız sağ olsun." dedi.

Yaralı Sayısı ve Gözaltılar

İki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere toplamda 38 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından ilgili iki metrobüsün şoförleri ve denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan...

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar