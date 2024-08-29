İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Metrobüs Kazasına İlişkin Açıklamalar

İBB Başkanı'nın Kazaya İlişkin Değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kaza Nedenine Yönelik İlk İzlenimler

Küçükçekmece'de meydana gelen ve iki metrobüsün çarpıştığı kaza sonrasında İmamoğlu, "Görüntüler geldi, bu bir sürücü hatasına benziyor. Arkadaşlar konumlarına bakarak hızlıca incelemeler yapacaklar." şeklinde konuştu.

Yaşamını Yitiren Vatandaş İçin Taziye

İmamoğlu, kazada hayatını kaybeden vatandaş için de taziye dileklerini ileterek, "Ne yazık ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İner inmez hastaneye gidip yaralıların durumunu kontrol edeceğim. Başımız sağ olsun." dedi.

Yaralı Sayısı ve Gözaltılar

İki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere toplamda 38 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından ilgili iki metrobüsün şoförleri ve denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.