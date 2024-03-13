İBB Başkanı İmamoğlu'nun Danışmanının Para Sayma Görüntüleri Gündemde!

İmamoğlu'nun Danışmanı Para Sayarken: İmar Rantı İddiaları!



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para saydığı görüntüler kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler ise dikkat çekici...

Görüntülerin Perde Arkası: İmar Rantı İddiaları!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in CHP il binasında para saydığı görüntüler, İstanbul yerel seçimlerinin hemen öncesinde gündeme bomba gibi düştü. Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, bu görüntülerin perde arkasında imar rantı olabileceğine dikkat çekti.

Yapılan Açıklamalar ve Adalet Bakanı Tunç'un İfadeleleri!

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, paranın il binası alımıyla ilgili olduğu belirtildi. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcının paraların kaynağını soracağını ifade etti.

Kamuoyu Araştırmacısının Değerlendirmesi!

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, para sayma görüntülerinin arka planında imar rantının olabileceğini iddia etti. Kulat, bu tip işlerin genellikle imar rantı çerçevesinde döndüğünü vurgulayarak, görüntülerin incelenmesi gerektiğini söyledi.

İmar Rantı İddialarının Detayları!

Kulat, 20 yıllık deneyimine dayanarak, partilerin il ve ilçe binalarının alımında kullanılan paraların genellikle imar rantı karşılığında verildiğini öne sürdü. Bu paraların resmi yollarla karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek, müteahhitlerin bu paraları imar karşılığı aldığını iddia etti.