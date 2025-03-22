İBB Başkanı İmamoğlu, Terör Soruşturması Kapsamında Savcılıkta İfade Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması çerçevesinde savcılık ifadesi vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:30
İBB Başkanı İmamoğlu, Terör Soruşturması Kapsamında Savcılıkta İfade Verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terör Soruşturmasında İfade Vermeye Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılıkta ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yer almakta. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır ithamlar bulunmaktadır.

Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil olmak üzere 7 şüpheli hakkında da "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldüğü ve burada savcılık ifadesinin alındığı bildirildi.

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