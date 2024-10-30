İBB, Cumhuriyet Bayramı'nı Yenikapı'da Coşkuyla Kutladı

İBB'den Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Yenikapı sahilinde bir kutlama programı düzenledi.

Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamaları

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en organik cumhuriyeti olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerleri en yüksek seviyede sağlamak üzere kuruldu," dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in temel amaçlarının toplumsal eşitlik ve adalet olduğunu belirttiğini hatırlatan İmamoğlu, bunun 100 yıl öncesinde dile getirildiğini ifade etti.

Etkinlikte Gerçekleşen Gösteriler

Etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı bir film gösterimi yapıldı ve DJ Burak Yeter ile Shaman Dans Gösterisi sahne aldı. Ayrıca, ünlü sanatçılar Emir Can İğrek ve Hadise konser verdi.

Hadise'nin performansının sürdüğü esnada, etkinlik alanındaki aydınlatma kulesinde bir yangın çıkmıştı; ancak görevlilerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenikapı sahilinde kutlama programı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenikapı sahilinde kutlama programı düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.