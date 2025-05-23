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İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinden birçok isim gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:44
İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmalarında Yeni Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir aşama kaydedildi. Sabah saatlerinde başlayan ve kamuoyunda "4. dalga" olarak adlandırılan operasyon, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerin gözaltına alınmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, İstanbul siyasetinde ciddi bir etki yarattı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda, 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında, İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları ve İBB'nin kritik pozisyonlarındaki yöneticilerin bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu'na Yakın İsimler Gözaltında

Gözaltına alınan kişiler arasında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gibi kritik isimler yer almakta. Ekiplerin evlerde sürdürdüğü detaylı arama ve gözaltı işlemleri, halen devam ediyor.

Usulsüzlük İddiaları Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan operasyonlarla ilgili resmi bir açıklama yaparak, "2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı gibi birimlerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin, toplamda 49 şahıs hakkında işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi. Özellikle KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'da tespit edilen iddialar, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek potansiyel taşımakta.

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