İBB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 200 Üzerinde Usulsüz İhale Tespit Edildi

Yolsuzluk Soruşturmasında Çarpıcı Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ciddi iddiaları gündeme taşıyor. Bu kapsamda, 200'ün üzerinde konser, reklam ve açık hava reklamları ile ilgili ihalelerde usulsüzlük tespit edildi.

Başkan İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Hakkında Suçlamalar

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 şüpheli hakkında pek çok suçlamada bulunuldu. Bu suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak yer almakta.

Takip ve Elde Edilen Veriler

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu süreçte MASAK tarafından hazırlanan 6 rapor, usulsüzlükleri belgelemekte önemli rol oynadı.

Gözaltı Durumu ve Terörle Mücadele

Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da bir soruşturma yürütülmekte olup, bu kapsamda İmamoğlu'nun da yer aldığı 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı bilgisi verildi.