İBB duyurdu: İstanbul’da elektrikli metrobüs hizmete giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem ekonomik hem de çevreci olan yeni elektrikli metrobüsün hizmete gireceğini açıkladı. 1 Nisan’da test sürüşlerine başlayacak bu ekolojik araç, Beylikdüzü’den Kadıköy’e kadar yolcu taşıyacak. Elektrikli metrobüsün 52 km.’lik bir hat ile iki kıtayı birbirine bağlayacağı ifade edildi.

Yüksek teknoloji ile donatılmış olduğu belirtilen elektrikli metrobüs, yüksek yolcu kapasitesine sahip. Ayrıca yeni araç, 100 bin kilometrede 2.5 milyon TL’lik bir yakıt tasarrufu da sağlayacak.