İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Terör Soruşturmasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da Terör Soruşturması Gelişmeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili terör soruşturması kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın ifadesine ulaşıldı. Polat, emniyette yaklaşık 2 saat boyunca ifade vererek durumu açıklığa kavuşturdu.

116 Kişiyle İrtibat İddiaları

Polat’ın ifade verdiği dosyada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer şüpheliler hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın detayları dikkat çekti. Polat, terör suçlarından kaydı bulunan 116 kişi ile neden irtibat kurduğu sorusunu yanıtladı.

Polat, bu kişilerin isimlerinin kendisine verilmediğini belirterek, “Belediyedeki görevimden ötürü birçok insanla irtibatımın olması normaldir.” ifadesini kullandı. Sosyal yardımlar ve tarihi yapıların restorasyonu gibi görevler nedeniyle çok sayıda insanla iletişimde olduğu vurgulandı.

Finansal İddialara Yanıt

Gizli tanık İlke tarafından öne sürülen 2024 yerel seçimleriyle ilgili DEM Parti ve CHP arasındaki para trafiği iddialarına da yanıt veren Polat, kesinlikle böyle bir durumu reddettiğini ve konuya dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

Polat, ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda kendi adıyla bağlantılı iki şüpheliyle para transferi tespit edildiğini hatırlatarak, bunu yalnızca sosyal medya üzerinden yardım talepleri sonucunda yapılan küçük miktarlardaki bağışlar için gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sosyal Medya İddiaları ve Sağlık Durumu

İfadesinin devamında, kendisine yönelik sosyal medyada PKK/KCK ile bağlantılı haberler yapıldığını söyleyen Polat, “Bu durum beni vatansever bir yurttaş olarak yaraladı,” dedi. Polat, tedavi süreçleri boyunca sağlık sorunlarını da aktardı; kalp rahatsızlığı ve tiroid kanseri ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Polat, tüm bu süreçte adalet sistemine olan inancını koruduğunu ve soruşturma makamlarıyla uyumlu hareket etmenin önemine dikkat çekti.