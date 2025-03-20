İBB Meclisi 24 Mart'ta Olağanüstü Toplanıyor, Saat Değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları nedeniyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. 24 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla Meclis üyelerine gönderilen davet yazısıyla resmiyet kazanmış durumda.

Davet yazısında, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince olağanüstü toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 1. Olağanüstü Toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Fatih Saraçhane'de bulunan belediye başkanlık binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacaktır" denildi.

Toplantının gündeminde, "İBB ve iştirakleri hakkında kamuoyunda paylaşılan iddiaların incelenmesi ve sonuçları hakkında ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması" ve "Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle hesaplarına el konulan şirketlerin personelinin mağdur olmaması ve ücretlerinin ödenmesi için bütçede gerekli düzenlemelerin yapılması" konuları yer alacak.

Meclis üyelerine gönderilen ikinci yazıda ise, "Görülen lüzum üzerine toplantının aynı tarihte saat 14.00'ten 10.00'a alınmasına ihtiyaç duyulmuştur"