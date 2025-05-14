İBB Meclisi'nde İSKİ ile İlgili Önemli Soru Önergeleri Görüşüldü

İBB Meclisi'nde İSKİ Üzerine Eleştiriler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) çalışmalarını mercek altına aldı. Mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunda, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, İSKİ için pek çok soru önergesi sunuldu.

Artan Su Şikayetleri ve Fatura Okuma Problemleri

AK Parti’li Meclis Üyesi Musa Alibaşoğlu, musluklardan akan suyun içilebilir kalitede olması yönündeki vaadlere rağmen, şikayetlerin artış gösterdiğini ifade etti. Alibaşoğlu, sık yaşanan su kesintileri ve arızalar hakkında İSKİ’nin faaliyet raporlarını eleştirerek, altyapının kalitesizliği nedeniyle sağlıklı suyun son kullanıcıya ulaşmadığını vurguladı.

Fatura okuma personelinin özlük haklarına yönelik sorunlar ve düzenli fatura okumalarının aksadığına dikkat çeken Alibaşoğlu, "Fatura okuma personelinin özlük haklarına ilişkin son 6 yılda ne gibi değişiklikler yapılmıştır?" sorularını yöneltti.

İleri Biyolojik Arıtma Konusu Tartışma Yarattı

AK Parti’li Meclis Üyesi Zekeriya Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çevre sağlığını koruma vaadini hatırlatarak bu hedefin büyük ölçüde yerine getirilmediğini dile getirdi. Koç, İSKİ'nin atık sularının yalnızca ön arıtma düzeyinde denize deşarj edilmesinin ekolojik dengeyi tehdit ettiğini belirtti.

Koç, İSKİ’nin 2023 yılı faaliyet raporuna dayanarak, "İleri biyolojik arıtma yapılmadan Marmara Denizi’ne deşarj edilen su miktarı nedir?" şeklinde soru önergesi sundu.

Dış Hizmet Alımları ve Kayıp-Kaçak Su Oranları

AK Parti’li Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, 2024 yılı Denetim Komisyonu verilerine atıfta bulunarak İSKİ’deki teknik kadroların pasifleştirildiğini ifade etti. Yiğit, dışarıdan alınan hizmetlere dair detaylı bir rapor istedi.

AK Parti Üyesi Cüneyt Tezcan ise, İSKİ’nin kayıp-kaçak su oranlarını düşürmek amacıyla yaptığı yatırımları sorguladı. 2019-2024 dönemini kapsayan süreçte yapılan çalışmalarla ilgili sorular yönelten Tezcan, mevcut kayıp-kaçak su oranlarının ilçeler bazında dağılımını da değerlendirdi.

Toplantıda sunulan bu soru önergelerinin kabuluna karar verildi ve İSKİ’nin faaliyetleri hakkındaki tartışmalar geniş bir yankı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin çalışmalarına ilişkin soru önergeleri verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Musa Alibaşoğlu, konuya ilişkin konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSKİ'nin çalışmalarına ilişkin soru önergeleri verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Musa Alibaşoğlu, konuya ilişkin konuşma yaptı.