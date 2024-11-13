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İBB Meclisi'nde Kriz: AK Parti Grubu Söz Hakkı Almadan Toplantıyı Terk Etti

İBB Meclisi'nde AK Parti grubu, kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:41
İBB Meclisi'nde Kriz: AK Parti Grubu Söz Hakkı Almadan Toplantıyı Terk Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti grubu, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili CHP grubuna söz verilmesi ve kendilerine söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle toplantıyı terk etme kararı aldı.

Kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda, Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Onursal Adıgüzel ile CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, Ahmet Özer’in tutuklanması ve ardından gelen gelişmelere dair eleştirilerde bulundu.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Esenyurt Belediyesindeki süreçle ilgili gündem dışı konuşma yapmak istedi ancak Aslan, Türkyılmaz'a söz hakkı vermedi. AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, meclisteki önceki oturumda 4 CHP'li Meclis üyesinin konuştuğunu belirtip, söz verilmesini talep etti. Ancak Aslan'ın yine söz hakkı vermemesinin ardından, AK Parti grubu, toplantıyı terk etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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